Scholz promete mais deportações após ataque em Solingen

Olaf Scholz prometeu, esta segunda-feira, acelerar o ritmo de deportações de migrantes em situação ilegal na Alemanha.

O chanceler alemão visitou hoje Solingen, localidade onde, há poucos dias, ocorreu um ataque de um jovem de 26 anos, membro do Estado Islâmico, que esfaqueou e matou três pessoas.

“Teremos de fazer tudo o que pudermos para garantir que aqueles que não podem e não estão autorizados a permanecer na Alemanha sejam repatriados e deportados”, disse Scholz aos jornalistas.

“Isto foi terrorismo, terrorismo contra todos nós”, acrescentou.

O ataque em Solingen veio aumentar ainda mais as tensões as tensões políticas quanto às as regras de asilo e deportação no país.

No próximo mês, há eleições estaduais na Alemanha.

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que defende a limitação à entrada de migrantes e refugiados no país, lidera as sondagens na Saxónia, Turíngia e Brandeburgo.