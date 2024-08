Rebentamento de barragem faz pelo menos 30 mortos no Sudão

O rebentamento de uma barragem no domingo atingiu 20 aldeias e fez pelo menos 30 mortos no Sudão, mas o número de vítimas deverá ser muito superior, de acordo com as Nações Unidas.

A barragem de Arbaat não resistiu às chuvas torrenciais dos últimos dias.

Entre 150 a 200 pessoas estão dadas como desaparecidas, adianta fonte oficial sudanesa.

As casas de 50 mil pessoas foram afetadas pelas cheias provocadas pelo rebentamento da barragem de Arbaat, a 40 quilómetros da Cidade de Port Sudan.

"A área está irreconhecível. As linhas de eletricidade e de água estão destruídas", disse Omar Eissa Haroun, chefe da autoridade hídrica do estado do Mar Vermelho, em uma mensagem de WhatsApp aos funcionários.