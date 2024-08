ONU suspende ajuda humanitária em Gaza

As Nações Unidas suspenderam esta segunda-feira a ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

A decisão foi tomada após Israel emitir uma nova ordem de evacuação em Deir Al-Balah, adianta um funcionário da ONU, em declarações à agência Reuters.

“Não conseguimos entregar hoje nas condições em que estamos”, disse o responsável, falando sob condição de anonimato. “A partir desta manhã, não estamos a operar em Gaza”, declarou.



A mesma fonte garante que, apesar da guerra na Faixa de Gaza, as Nações Unidas não vão abandonar a população da Faixa de Gaza.

“Não vamos sair [de Gaza] porque as pessoas precisam de nós", disse o responsável das Nações Unidas.

“Estamos a tentar equilibrar as necessidades da população com a necessidade de segurança e proteção do pessoal da ONU”, adiantou a mesma fonte.