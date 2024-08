Macron rejeita governo de esquerda por necessidade de "estabilidade institucional"

Emmanuel Macron rejeitou esta segunda-feira nomear um governo liderado pela Nova Frente Popular (NFP), a coligação de esquerda que conseguiu mais deputados nas eleições legislativas antecipadas de julho. O Presidente francês apontou para a necessidade de "estabilidade institucional" como justificação.

Num comunicado publicado pelo Palácio do Eliseu na rede social X (Twitter), o gabinete de Macron declara que "um governo baseado apenas no programa e partidos propostos pela aliança com o maior número de deputados, a Nova Frente Popular, seria imediatamente censurado por todos os outros grupos representados na Assembleia Nacional".