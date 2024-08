Islândia. Um morto e dois turistas desaparecidos em desabamento de gruta de gelo

Um turista morreu e outro ficou gravemente ferido, no domingo, após um desmoronamento numa gruta, durante uma visita ao glaciar Breidamerkurjokull, na Islândia.

De acordo com a imprensa, decorre ainda no local uma operação de resgate, com o intuito de libertar dois turistas que terão ficado presos debaixo do gelo.

A “Sky” escreve que ainda não foi possível confirmar a nacionalidade das 25 pessoas que participavam na excursão quando se deu o desmoronamento.

Na primeira operação de salvamento, no domingo, estiveram envolvidas cerca de 200 pessoas.

A operação foi suspensa durante a noite “devido ao perigo do local”, informou a polícia do sul da Islândia.