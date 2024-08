Consultor britânico da Reuters morre em ataque russo na Ucrânia

Um consultor de segurança britânico, que estava a trabalhar no leste da Ucrânia como parte de uma equipa de reportagem da “Reuters”, morreu, no sábado, devido a um ataque russo com mísseis.

Ryan Evans, 40 anos, era um dos seis funcionários da “Reuters” alojados no Hotel Sapphire, na cidade de Kramatorsk, quando este foi bombardado.

Em comunicado, a Reuters já fez saber que está a procurar “urgentemente mais informações sobre o ataque, incluindo através do trabalho com as autoridades em Kramatorsk, e estamos a apoiar os nossos colegas e as suas famílias”.

“Enviamos as nossas mais profundas condolências e pensamentos à família e aos entes queridos de Ryan. Ryan ajudou muitos dos nossos jornalistas a cobrir acontecimentos em todo o mundo; vamos sentir muito a sua falta.”

De acordo com a agência noticiosa, dois membros da equipa de Ryan Evans foram também hospitalizados devido ao ataque.

No Telegram, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enviou as “condolências à família e aos amigos” do homem morto.