CEO do Telegram investigado por cibercrime e fraude

Pavel Durov, CEO da aplicação de mensagens Telegram, foi detido, no sábado, em França.

Segundo um porta-voz da polícia francesa, citado pela “Reuters” esta segunda-feira, o empresário está a ser investigado pela unidade nacional de cibercrime e pelo gabinete nacional de fraudes.

Durov, 39 anos, é acusado de não cooperar na investigação de crimes cibernéticos e financeiros que ocorrem no Telegram - rede social de mensagens com encriptação.

Conhecido como "Mark Zuckerberg da Rússia”, Durov foi detido no aeroporto de Le Bourget, nos arredores de Paris, na noite de sábado.

A revista “Forbes” estima que a fortuna do empresário – que tem dupla nacionalidade (França e Emirados Árabes Unidos) - ronde os 15,5 mil milhões de dólares.

Em Portugal, é sabido que a aplicação Telegram tem sido utilizada por grupos de extrema-direita para disseminar desinformação e propaganda.

Recentemente o "Jornal de Notícias" noticiou que, nos últimos meses, só no Telegram, o grupo de neonazi "1143" fundou mais de 20 grupos regionais.

Entretanto, o Google bloqueou o acesso do grupo aos seus chats no Whatsapp e no Telegram.