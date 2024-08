Telegram diz que fundador não tem nada a esconder

A Telegram, dona da aplicação de mensagens encriptadas, disse este domingo que o seu fundador, Pavel Durov, não tem nada a esconder e que é absurdo responsabilizar um proprietário pelo abuso da plataforma. Durov foi detido no sábado, na França, como resultado de um mandado de prisão.

Num comunicado sobre a detenção de Durov, na França, a empresa afirmou que "cumpre as leis da União Europeia, incluindo a Lei dos Serviços Digitais - a moderação está dentro dos padrões da indústria e constantemente a melhorar".

"O CEO do Telegram Pavel Durov não tem nada a esconder e viaja frequentemente na Europa", disse a empresa, apontando que "é absurdo alegar que uma plataforma ou o seu dono são responsáveis por um abuso dessa plataforma".

"Estamos a aguardar a pronta resolução desta situação. O Telegram está com todos vocês", terminou o comunicado.

O fundador e diretor-geral do Telegram foi detido no sábado à noite no aeroporto de Bourget, nos arredores de Paris. De acordo com a TF1, o CEO do Telegram é alvo de um mandado de prisão em França, no âmbito de uma investigação policial preliminar relacionada com a falta de moderadores no Telegram.