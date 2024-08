Netanyahu promete "fazer tudo" para assegurar segurança de habitantes

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu este domingo "fazer tudo" para assegurar a segurança e o regresso dos habitantes deslocados ao norte do país, numa altura em que as forças militares atacavam as posições do grupo Hezbollah no vizinho Líbano.

"Estamos determinados a fazer tudo para proteger o nosso país, trazer os habitantes do norte para as suas casas com toda a segurança e continuar a aplicar uma regra simples: quem quer que nos faça mal, nós far-lhe-emos mal", disse Netanyahu no início de uma reunião do gabinete de segurança israelita.