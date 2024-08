Kamala Harris angaria 540 milhões de dólares num mês de campanha

Kamala Harris, a candidata do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos da América (EUA), já angariou 540 milhões de dólares para a campanha eleitoral das eleições presidenciais de 2024.

A equipa da campanha democrata afirmou ter registado um aumento do número de donativos durante a Convenção Nacional Democrata, realizada na última semana em Chicago, onde Harris e o candidato a vice-presidente, o governador do Minnesota, Tim Walz, aceitaram formalmente as nomeações.

"Pouco antes do discurso de aceitação da vice-presidente Harris, na quinta-feira à noite, ultrapassámos oficialmente a marca dos 500 milhões de dólares", adiantou a diretora da campanha, Jen O'Malley Dillon, numa nota divulgada este domingo.