Israel e Hezbollah trocam mensagens para evitar escalada de conflito

Israel e o Hezbollah trocaram este domingo mensagens, através de um intermediário, para evitar que o conflito continue a escalar. Uma das maiores trocas de fogo dos últimos dez meses entre o país e o grupo baseado no Líbano ocorreu esta madrugada.

De acordo com a Reuters, dois diplomatas afirmaram que a mensagem sublinha que a intensa troca de bombardeamentos estava "fechada" e que nenhuma das partes quer uma guerra em larga escala.

Israel lançou, este domingo, uma série de ataques aéreos no sul do Líbano, no que descreveu como um ataque preventivo para evitar um grande ataque do Hezbollah. O Hezbollah, por sua vez, anunciou o lançamento de 320 mísseis, com 11 alvos militares atingidos, e descreveu o ataque como a primeira fase da retaliação pelo assassinato de Fuad Shukr, um comandante do grupo, em Beirute, no mês passado.

Apesar desta indicação, em público, Benjamin Netanyahu declarou que os ataques de Israel foram "outro passo em direção a mudar a situação no norte e devolver os nossos habitantes de forma segura às suas casas", acrescentando que "isto não é o fim da história".