Hamas rejeita novas condições de Israel para cessar-fogo

O Hamas afirmou este domingo que rejeita as novas condições de Israel apresentadas nas negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza, lançando ainda mais dúvidas sobre as hipóteses de um avanço no mais recente esforço apoiado pelos Estados Unidos da América (EUA) para encerrar a guerra de 10 meses.

As negociações intermitentes dos últimos meses não resultaram em qualquer acordo para encerrar a devastadora campanha militar de Israel na Faixa de Gaza, ou sequer libertar os restantes reféns capturados pelo Hamas no ataque do grupo militante em 7 de outubro a Israel.

Os principais pontos de discórdia nas negociações em andamento mediadas pelos Estados Unidos, Egito e Catar incluem a presença israelita no chamado Corredor Filadélfia, uma estreita faixa de 14,5 km de extensão ao longo da fronteira sul de Gaza com o Egito.