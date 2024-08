O movimento islamita palestiniano Hamas classificou o ataque em grande escala que o Hezbollah libanês disse ter feito este domingo contra posições israelitas como uma "resposta forte" e uma "bofetada na cara" do Governo de Israel.

"Sublinhamos que esta resposta forte e direcionada, nas profundezas da entidade sionista, é uma bofetada na cara do governo israelita", afirmou, em comunicado, o Hamas, que está em guerra com Israel na Faixa de Gaza.

Israel afirmou ter frustrado "uma grande parte" do ataque do Hezbollah, ao efetuar múltiplos ataques no Líbano.