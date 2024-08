EUA ajudaram Israel na defesa de ataque do Hezbollah

Os Estados Unidos da América (EUA) ajudaram os militares israelitas a monitorizar o ataque do grupo xiita libanês Hezbollah contra Israel na manhã deste domingo, mas não intervieram diretamente, disse um alto funcionário da Defesa norte-americana. A mesma fonte, citada pela agência France Presse (AFP), rejeitou o envolvimento de Washington nos ataques de Israel no Líbano na noite de sábado, mas reconheceu o apoio aos militares israelitas durante a retaliação do Hezbollah ocorrida este domingo. "Os Estados Unidos não estiveram envolvidos nos ataques preventivos de Israel na noite passada. Fornecemos informações, vigilância e reconhecimento para rastrear ataques provenientes do Hezbollah", disse o responsável à AFP sob anonimato, acrescentando que a assistência de Washington para lidar com estes bombardeamentos "não era necessária".

O Hezbollah iniciou este domingo a retaliação pelo assassínio do seu principal comandante, Fuad Shukr, lançando centenas de 'rockets' e 'drones' contra o norte de Israel, depois de quase um mês de tensão e com ambos os países na iminência de uma guerra aberta. A formação libanesa (apoiada pelo Irão) concluiu a operação "por hoje" e disse que se trata de uma "primeira fase" da resposta à morte de Shukr, atingido por um bombardeamento israelita contra um edifício nos subúrbios a sul de Beirute. O início da resposta do Hezbollah ocorreu após 72 horas de intensos bombardeamentos israelitas em vários pontos no Líbano, no que descreveu como ataques preventivos.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, reafirmou este domingo o seu apoio a Israel e defendeu a "estabilidade regional", após a escalada de ataques cruzados entre o Exército de Telavive e o grupo xiita libanês Hezbollah. Biden, que se encontra numa viagem familiar à Califórnia, "acompanha de perto os desenvolvimentos em Israel e no Líbano" e ordenou que altos funcionários estejam em comunicação contínua com os seus homólogos israelitas, disse hoje o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Sean Savett. "Continuaremos a apoiar o direito de Israel de se defender e continuaremos a trabalhar pela estabilidade regional", acrescentou. O secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, falou entretanto com o seu homólogo israelita, Yoav Gallant, para "discutir a defesa de Israel contra os ataques do Hezbollah", segundo indicou o porta-voz do Pentágono (Departamento de Defesa), Pat Ryder.