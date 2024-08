Detido suspeito de ataque mortal na Alemanha

Um homem suspeito de assassinar três pessoas num festival em Solingen, na Alemanha, foi detido pela polícia, anunciou este sábado à noite um responsável regional, em declarações à estação de televisão ARD.

"O homem que procurávamos está sob custódia", declarou Herbert Reul, ministro do Interior do estado da Renânia do Norte-Vestfália.

O ministro não avançou mais pormenores, mas os jornais Spiegel e Bild adiantam que o suspeito do ataque de sexta-feira entregou-se às autoridades ainda com as roupas ensanguentadas.

A polícia alemã deteve este sábado outras duas pessoas, incluindo um jovem de 15 anos, no âmbito das investigações ao ataque com faca que matou três pessoas e provocou oito feridos em Solingen.