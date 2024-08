China tomou "medidas de controlo" contra navio filipino em disputa

A China afirma que a sua guarda costeira tomou "medidas de controlo" contra um navio filipino que entrou em águas próximas de um atol que é disputado no Mar do Sul da China, segundo a imprensa estatal de Pequim.

"O navio filipino 3002 entrou ilegalmente em águas próximas do recife de Xianbin, nas ilhas Nansha, sem permissão do governo chinês", disse o canal de televisão estatal CCTV, usando os nomes chineses para os disputados atol de Sabina e as ilhas Spratly.

O barco "continuou a aproximar-se perigosamente de um navio da guarda costeira chinesa que realizava operações de rotina", indicou a mesma fonte, precisando que aquela autoridade chinesa havia "tomado medidas de controlo contra o navio filipino, de acordo com as leis e os regulamentos".

A China reivindica quase todo o Mar do Sul da China, uma região estratégica onde vários países costeiros vizinhos também têm interesses. Uma decisão da justiça internacional de 2016 determinou que as reivindicações chinesas não têm base legal, mas a China continua a ignorar essa veredicto.

As tensões entre Pequim e Manila têm aumentado nos últimos meses e marcadas por uma série de confrontos no Mar do Sul da China.

As Filipinas acusaram no sábado a China de disparar duas vezes foguetes de aviso contra um dos seus aviões de patrulha civil sobre ilhotas disputadas no Mar do Sul da China.

Na sexta-feira, Pequim tinha anunciado que tinha tomado "contramedidas" contra aviões militares filipinos acusados de terem entrado no seu espaço aéreo nas proximidades do recife de Subi em 22 de agosto, também reivindicado por Manila.