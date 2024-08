Zelensky promulga lei que proíbe a Igreja Ortodoxa com ligações à Rússia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, promulgou este sábado uma lei que proíbe a Igreja Ortodoxa ligada ao Patriarcado de Moscovo, que é acusada de ser influenciada pelo Kremlin.

A nova lei, denunciada pela Rússia, foi promulgada no Dia da Independência da Ucrânia da União Soviética e dois anos e meio depois de a Rússia ter iniciado a invasão do país.

Na terça-feira, o parlamento ucraniano adotou o projeto de lei que prevê a proibição da Igreja Ortodoxa ligada ao Patriarcado de Moscovo.

Nesse dia, o Patriarcado de Moscovo condenou a "proibição ilegal" na Ucrânia do ramo da Igreja Ortodoxa russa.

Num discurso à nação na noite de quarta-feira, Zelensky disse que esta medida iria fortalecer a independência do país.

"Os ortodoxos ucranianos estão a dar um passo para se libertarem dos demónios de Moscovo", afirmou.

A Igreja visada por esta decisão foi em tempos a mais popular na Ucrânia, um país com uma grande maioria ortodoxa, mas que perdeu muitos seguidores nos últimos anos à medida que o sentimento nacional ucraniano ganhou popularidade face à Rússia.

Este processo acelerou-se com a criação, em 2018, de uma Igreja Ortodoxa ucraniana independente de Moscovo, e, ainda mais, após o início, em fevereiro de 2022, da invasão russa da Ucrânia, abertamente apoiada pelo Patriarcado de Moscovo.

De acordo com meios de comunicação social ucranianos, a Igreja com ligações à Rússia ainda tem cerca de 9.000 paróquias na Ucrânia, em comparação com 8.000 a 9.000 paróquias da sua rival independente.

A Igreja Ortodoxa alvo desta proibição anunciou em maio de 2022 que estava a cortar todos os laços com o Patriarcado de Moscovo e acusou as autoridades ucranianas de perseguição.

Contudo, o Governo ucraniano acredita que a instituição continua dependente da Rússia e vários dos seus dignitários estão a ser alvo de investigações criminais.

Segundo uma sondagem realizada em 2023 pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, 66% dos ucranianos eram a favor da proibição da Igreja ligada a Moscovo.

Além disso, 54% dos ucranianos identificaram-se com a Igreja independente e apenas 4% com aquela que responde perante o Patriarcado russo, de acordo com um estudo de opinião realizado pela mesma organização em 2022, em comparação, respetivamente, com 42% e 18% no ano anterior.