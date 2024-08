Dois detidos por ataque com faca na Alemanha que matou três pessoas

A polícia alemã deteve este sábado duas pessoas, incluindo um jovem de quinze anos, no âmbito das investigações ao ataque com faca que matou três pessoas e provocou oito feridos na noite desta sexta-feira, em Solingen.

A polícia está a investigar uma possível ligação do adolescente com o agressor, que ainda está em fuga. Segundo a BBC, ele é suspeito de ter tido conhecimento do ataque e não o ter denunciado à polícia.

De acordo com as autoridades, a segunda detenção, de uma pessoa não identificada, foi realizada durante uma operação num abrigo para refugiados.

O ataque à facada em que um homem matou três pessoas e feriu outras oito num festival na cidade de Solingen, no oeste da Alemanha, foi "um possível ato de terrorismo", disse uma autoridade este sábado, enquanto a busca pelo agressor desconhecido continuava.

A polícia disse ter detido um indivíduo de 15 anos e estava a investigar se havia uma possível ligação com o agressor, que ainda está em fuga.

A polícia está a tratar o incidente ocorrido durante um festival na cidade situada no oeste da Alemanha, com "um possível ato de terrorismo”, visto não existir qualquer motivação plausível para o ataque e visto as vítimas pareciam não ter qualquer parentesco.

Num briefing à comunicação, o agente da polícia, Thorsten Fleiss, confirmou que o agressor parecia apontar à garganta dos seus alvos.

“A investigação e a caça a possíveis autores e a identificação de razões para o crime estão em pleno andamento”, afirmou ainda a polícia em comunicado.