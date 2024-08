Detido adolescente por possível ligação a ataque com faca na Alemanha que matou três pessoas

A polícia está a tratar o incidente ocorrido durante um festival na cidade situada no oeste da Alemanha, com "um possível ato de terrorismo”, visto não existir qualquer motivação plausível para o ataque e visto as vítimas pareciam não ter qualquer parentesco.

A polícia disse ter detido um indivíduo de 15 anos e estava a investigar se havia uma possível ligação com o agressor, que ainda está em fuga .

O ataque à facada em que um homem matou três pessoas e feriu outras oito num festival na cidade de Solingen, no oeste da Alemanha , foi "um possível ato de terrorismo", disse uma autoridade este sábado, enquanto a busca pelo agressor desconhecido continuava.

A polícia está a investigar uma possível ligação deste adolescente com o agressor, que ainda está em fuga. Segundo a BBC, ele é suspeito de ter tido conhecimento do ataque e não o ter denunciado à polícia.

A polícia alemã deteve um jovem de quinze anos no âmbito das investigações ao ataque com faca que matou três pessoas e provocou oito feridos na noite desta sexta-feira , em Solingen.

A Alemanha acordou este sábado manhã em choque com os homicídios cometidos na noite anterior, pouco antes do início de um concerto de música clássica que assinalava a abertura do ‘Festival da Diversidade’, um evento que pretendia celebrar os 650 anos da cidade de Solingen.

“O perpetrador deve ser rapidamente capturado e punido em toda a extensão da lei”, escreveu o chanceler Olaf Scholz numa publicação no X.

A ministra do Interior, Nancy Faeser, por seu turno, deixou a garantia de que as autoridades de segurança estão a fazer tudo o que podem para capturar a pessoa e investigar os antecedentes do ataque.

A polícia isolou a praça após os incidentes, mas fora das barreiras, durante este sábado, alguns populares foram deixando velas e flores, uma forma de homenagear as vítimas.

“Estamos chocados e tristes”, disse o presidente da Câmara de Solingen, Tim-Oliver Kurzbach, aos jornalistas, na manhã de sábado.

O músico alemão que dá pelo nome de Topic disse que estava a tocar num palco próximo quando o incidente ocorreu. Foi informado sobre o que aconteceu, mas foi-lhe pedido que continuasse “para evitar causar um ataque de pânico em massa”, publicou no Instagram.

Por fim, foi instruído para parar e “como o agressor ainda estava a fugir, escondemo-nos numa loja próxima enquanto os helicópteros da polícia circulavam sobre as nossas cabeças”, escreveu Topic.

As autoridades cancelaram o resto do festival previsto para o fim de semana.

Solingen é conhecida pela sua indústria de fabrico de facas. A cidade tem cerca de 165 mil habitantes.