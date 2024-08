Motim jihadista em prisão russa provoca oito mortos e vários feridos

Um dos homens grita no vídeo que eram m ujahideen do Estado Islâmico e que tinham assumido o controlo da prisão.

Nas mesmas filmagens, um dos reclusos envolvido no incidente parecia vestir um colete explosivo improvisado, enquanto os restantes transportavam facas e martelos.

Um dos homens fez também um monólogo incoerente em que dizia que a Rússia “oprime os muçulmanos”.

Colónia penal com 1.200 prisioneiros

Em comunicado, os Serviços Penitenciários da Federação Russa (FSIN) explicam que o ataque começou durante uma reunião da comissão disciplinar. Os agressores esfaquearam guardas e feriram vários funcionários da prisão.

No total, lê-se no mesmo comunicado, oito funcionários prisionais e quatro condenados foram feitos reféns. Três funcionários morreram no local e um quarto veio a falecer no hospital.

Segundo a agência russa TASS, a colónia penal alberga cerca de 1.200 prisioneiros.