Ensaios clínicos da primeira vacina para cancro do pulmão arrancam em sete países

Começaram esta semana, em sete países, os ensaios clínicos com doentes da primeira vacina do mundo para o cancro do pulmão, avança o “Guardian”.

A vacina, desenvolvida com base na técnica de mRNA, está a gerar muitas expectativas. Cientistas acreditam que tem potencial para salvar milhares de vidas.

Batizada com o acrónimo BNT116, a vacina é produzida pela BioNTech e foi concebida para tratar o cancro do pulmão de células não-pequenas (CPNPC) - a forma mais comum da doença.

Os ensaios clínicos, que vão abarcar 130 doentes (em diferentes fases do cancro), irão decorrer em 34 centros de investigação em sete países: Reino Unido, EUA, Alemanha, Hungria, Polónia, Espanha e Turquia.

O cancro do pulmão é responsável pela morte de 1,8 milhões de pessoas, em todo o mundo, todos os anos.