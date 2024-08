Ataque com faca em festival na Alemanha provoca pelo menos três mortos

Várias pessoas morreram e outras ficaram feridas, esta sexta-feira, num ataque realizado com faca num festival em Solingen, na Alemanha.

Segundo o jornal Bild, o incidente ocorreu pelas 21h45, quando um homem esfaqueou aleatoriamente os transeuntes, durante um evento de celebração dos 650 anos da cidade.

As primeiras informações apontam para a existência de pelo menos três mortos e vários feridos graves.

Um dos responsáveis pela organização do festival, anunciou, ainda no palco do festival, que os serviços de emergência tentavam salvar a vida a pelo menos nove pessoas.



As primeiras informações indicam que o atacante colocou-se em fuga e a polícia lançou uma caça ao homem.