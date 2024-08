Últimos reféns resgatados de Gaza sem vida foram baleados, diz relatório

Os resultados preliminares da autópsia efetuada pelo Instituto Forense Abu Kabir aos corpos dos seis reféns resgatados sem vida esta semana da Faixa de Gaza revelaram que estes apresentavam ferimentos de bala.

Representantes das Forças Armadas de Israel transmitiram esta quinta-feira os resultados das autópsias às famílias de Alex Dancyg, Yagev Buchstav, Chaim Peri, Yoram Metzger, Nadav Popplewell e Avraham Munder, os últimos seis reféns resgatados sem vida pelo Exército israelita.

As autoridades israelitas sublinharam que os resultados das autópsias são ainda preliminares e que nem as Forças Armadas nem as autoridades de saúde se atrevem ainda a aventar quais terão sido as causas exatas das mortes, segundo o diário The Times of Israel.