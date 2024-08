Taylor Swift. Cancelar concertos em Viena foi "devastador"

"Sinto-me encorajada pelo amor e união que vi nos fãs que se juntaram. Decidi que toda a minha energia tinha de ser usada a proteger o quase meio milhão de pessoas que me iam ver em Londres. A minha equipa e eu trabalhamos de mãos dadas com a organização do estádio e as autoridades britânicas", explica.

A cantora, no entanto, deixa muito claro que não vai "falar sobre algo publicamente se sentir que isso possa provocar quem quer magoar os fãs" que vão aos seus espetáculos.

"O silêncio, em casos como este, é, na verdade, mostrar contenção e esperar para se expressar num momento que seja mais certo. A minha prioridade era terminar a tournée europeia de forma segura e posso agora dizer com grande alívio que foi isso que fizemos", reitera, respondendo, assim, a quem a criticou por não ter ainda falado publicamente sobre o caso que correu mundo.