Recuperado mais um corpo após naufrágio na Sicília

As autoridades recuperaram esta quinta-feira de manhã mais um corpo, dos seis desaparecidos, do iate de luxo que naufragou, na madrugada de segunda-feira, ao largo da ilha italiana de Sicília.

De acordo com o jornal “La Repubblica”, o corpo retirado hoje pelos bombeiros mergulhadores será do milionário britânico Mike Lynch e foi levado para o porto da cidade de Porticello.

A vítima já tinha sido localizada na tarde de quarta-feira dentro dos restos do barco, que se encontram a 50 metros de profundidade, no mar siciliano, mas não pôde ser recuperada porque anoiteceu e as buscas foram suspensas.

Os esforços de busca pela última pessoa desaparecida - a filha do milionário, Hannah, de 18 anos - são retomados esta manhã.

Na quarta-feira, os mergulhadores recuperaram quatro desaparecidos após o naufrágio: o presidente do banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e a mulher Judy e do advogado Chris Morvillo e a mulher, Nada.

O barco, de propriedade da mulher do empresário de tecnologia Mike Lynch, transportava 22 passageiros e tripulantes e estava ancorado no porto de Porticello, perto de Palermo, quando adornou durante uma forte tempestade na segunda-feira de madrugada.