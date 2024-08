PS vê protestos sobre Gaza como "grande desafio" para democratas

O secretário-geral da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos, considera os protestos contra o apoio de Washington à guerra de Israel na Faixa de Gaza um "grande desafio" para os democratas, com potencial para afetar as presidenciais.

"No sistema eleitoral americano, em que todos os votos do colégio eleitoral vão para o candidato que venceu esse estado, é especialmente delicado quando temos pessoas que votam em branco ou em outros candidatos, como Robert F. Kennedy Jr. [candidato independente] . E, portanto, quer essa questão, quer a questão de Gaza, são um grande desafio para os democratas", avaliou à Lusa o deputado e vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS).