Descoberto segundo maior diamante do mundo

O segundo maior diamante do mundo, com 2.492 quilates, foi descoberto no Botsuana, numa mina operada pela empresa canadiana Lucara Diamond.

A pedra preciosíssima, com um peso de 498 gramas, foi encontrada na mina de Karowe, a 500 quilómetros de Gaborone, a capital daquele país africano.

“A Lucara Diamond tem o prazer de anunciar a recuperação de um diamante excepcional de 2.492 quilates da sua mina de diamantes Karowe, no Botsuana. Esta descoberta notável, um dos maiores diamantes brutos já descobertos, foi detetada e recuperada pela tecnologia Mega Diamond Recovery de transmissão de raios X”, anunciou a empresa, em comunicado.

Esta tecnologia utilizada desde 2017 permite detetar e preservar diamantes de alto valor durante o processo de extração na mina.

A Lucara Diamond não adiantou pormenores sobre a qualidade e o valor do diamante, que cabe na palma de uma mão.

Na mina de Karowe foram descobertos nos últimos anos outros diamantes de grandes dimensões: o Sewelô de 1.758 quilates e o Lesedi La Rona de 1.109 quilates.

O maior maior diamante do mundo foi retirado das entranhas da terra em 1905, na África do Sul. O “Cullinan”, como é conhecido, tinha 3,106 quilates.

Foi cortado em nove partes e lapidado. A maior parte das pedras preciosas faz parte das joias da coroa britânica.