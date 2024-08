Bill Clinton pede a eleição de Kamala, "a presidente da alegria"

O antigo líder dos EUA Bill Clinton pediu esta quinta-feira aos norte-americanos para elegerem Kamala Harris, chamando-lhe "a presidente da alegria" que o país precisa numa altura de divisão, "retórica sem sentido" e perigo para a democracia.

"Kamala Harris é a única candidata que tem a visão, a experiência, o temperamento, a vontade e - sim - a alegria para conseguir fazer algo", afirmou o ex-presidente, na terceira noite da convenção nacional democrata que decorre em Chicago. "Quero uma América mais alegre", disse.



O sorriso fácil e a gargalhada estridente que caracterizam Kamala Harris têm sido alvo de críticas por parte do oponente Donald Trump. Vários oradores democratas fizeram referência à alegria da candidata como algo positivo.

Bill Clinton falou de um "sorriso de mil watts" e chamou-lhe a "presidente da alegria", que trabalhará para resolver os problemas das pessoas e aliviar os seus medos.

"O oponente fala sobretudo de si próprio", disse o antigo governante, optando por não se referir a Donald Trump pelo nome. "As suas vinganças, as suas queixas, as suas conspirações", continuou, dizendo que para o republicano o que interessa é "eu, eu, eu".

"Quando Kamala Harris for presidente, todos os dias vão começar com 'vocês, vocês, vocês'", garantiu Clinton.

Aquele que foi o 42.º presidente dos Estados Unidos reservou uma porção do discurso a falar de políticas e áreas onde é preciso tomar medidas, tais como habitação acessível, medicamentos mais baratos, financiamento para pequenas empresas e fortalecimento das alianças externas do país.

Clinton reconheceu que o entusiasmo em torno da campanha é muito forte, mas avisou, tal como outros oradores têm feito, que será uma corrida renhida.

"Sabemos que temos de enfrentar a mesma luta que as forças do progresso tiveram de lutar durante 250 anos", declarou. "Perante uma oposição dura e, por vezes, violenta, temos de encontrar uma forma de seguir em frente juntos e tornar a união mais perfeita".

Do outro lado, disse Clinton, há um oponente que executa bem a sua estratégia de dividir, culpar e criar caos.

"No outro dia, o oponente disse que depois desta eleição as pessoas não teriam de votar outra vez", disse Clinton, parafraseando uma mensagem que Trump deixou aos seus apoiantes. "Vocês pensam que eles estão a brincar", avisou o antigo presidente.

"Conheço muitas destas pessoas e algumas pensam que estão destinadas a dominar a América política, social e economicamente", afirmou, mesmo que tenham de manipular os resultados para isso.

"Quero que vocês estejam felizes. Mas nunca devem subestimar os adversários. Estas pessoas são muito boas a distrair-nos, a criarem dúvidas e arrependimentos".

Clinton urgiu os democratas a falarem com vizinhos, familiares e amigos que pensem de forma diferente e a ir ao seu encontro sem os denegrirem.

"Se votarem nesta equipa, se conseguirem elegê-los e trazer esta lufada de ar fresco, terão orgulho disso para o resto da vida", disse Clinton. "Precisamos de Kamala Harris, a presidente da alegria, para nos liderar".