"Yes, she can". Obama elogia Kamala e critica Trump em discurso muito aplaudido

O ex-presidente norte-americano Barack Obama pediu aos eleitores para se organizarem e votarem em Kamala Harris em novembro, adaptando o seu slogan de campanha para "Yes, she can" (Sim, ela pode) durante a convenção democrata em Chicago.

"Kamala Harris não vai estar focada nos seus problemas, vai estar focada nos vossos", afirmou na terça-feira (esta madrugada em Lisboa) ex-presidente, no discurso mais esperado do segundo dia da convenção.