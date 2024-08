Ucrânia ataca Moscovo num dos maiores ataques de drones de sempre à capital russa

A Ucrânia atacou Moscovo na quarta-feira com pelo menos 11 drones abatidos pelas defesas aéreas, no que as autoridades russas disseram ser um dos maiores ataques de drones à capital desde que a guerra na Ucrânia começou em fevereiro de 2022.

O Ministério da Defesa russo afirmou ter destruído um total de 45 drones em território russo, incluindo 11 sobre a região de Moscovo, 23 sobre a região fronteiriça de Bryansk, seis sobre a região de Belgorod, três sobre a região de Kaluga e dois sobre a região de Kursk.

Alguns dos drones foram destruídos sobre a cidade de Podolsk, disse o Presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin. A cidade, situada na região de Moscovo, fica a cerca de 38 km a sul do Kremlin.

“Esta é uma das maiores tentativas de ataque a Moscovo utilizando drones de sempre”, afirmou Sobyanin na aplicação de mensagens Telegram, na madrugada de quarta-feira.

“A defesa em camadas de Moscovo que foi criada tornou possível repelir com sucesso todos os ataques dos UAVs inimigos”.

O ataque ocorre numa altura em que a Rússia avança no leste da Ucrânia, onde controla cerca de 18% do território, e tenta impedir a entrada da Ucrânia na região de Kursk, o maior ataque em território russo desde a Segunda Guerra Mundial.

Também a Ucrânia foi alvo de um ataque noturno com drones, segundo as forças militares de Kiev. As forças ucranianas conseguiram destruir 50 dos 69 drones lançados pela Rússia.

A força aérea disse que outros 16 drones foram provavelmente abatidos por ciberguerra durante o ataque, o que também incluiu dois mísseis balísticos e um míssil de cruzeiro. A Força aérea afirmou que apenas abateu este último.