Ucrânia alerta para ataques fortes da Rússia no leste do país

A Ucrânia declarou esta terça-feira que o exército está a ser alvo de múltiplos ataque da Rússia no leste do país, nas frentes de combate em Toretsk e Pokrovsk. Ao mesmo tempo, a Rússia declarou estar a reagrupar após a invasão ucraniana na região russa de Kursk.

O exército ucraniano disse, em comunicado, que as forças da Rússia atacaram posições ucranianas na região de Toretsk, mas não explicaram o resultado dos combates. A Rússia afirmou ter tomado o controlo da localidade de Niu-York, mas a Reuters não conseguiu verificar a informação de forma independente.

Segundo as forças armadas ucranianas, o exército russo está a concentrar os ataques na frente de Pokrovsk. Kiev diz ter repelido 49 ataques russos na terça-feira, e que 13 outros combates ainda estavam a decorrer.

A Rússia anunciou a formação de novos agrupamentos militares em Kursk e duas outras regiões fronteiriças, à medida que tenta rebater a incursão de duas semanas da Ucrânia em território russo sem afetar a linha da frente no leste do país que invadiu em fevereiro de 2022.

O comandante ucraniano Oleksandr Syrskyi afirmou, também esta terça-feira, que as suas forças estavam entre 28 a 35 quilómetros no interior da Rússia, capturando 1.263 quilómetros quadrados de território, com 93 localidades controladas.