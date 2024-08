Trump agita fantasma do crime em cidade ligada a supremacia branca

O ex-presidente Donald Trump atacou, esta terça-feira, o alegado histórico da rival democrata Kamala Harris em questões de criminalidade e segurança, ao mesmo tempo em que rejeitou as críticas da campanha democrata por realizar um comício numa cidade do estado do Michigan onde supremacistas brancos se reuniram há um mês.

O comício é de muitos que Trump realiza esta semana em estados decisivos, enquanto os democratas se reúnem em Chicago para escolher formalmente a vice-presidente Harris como candidata à Casa Branca.

Mas o evento em Howell atraiu atenção especial por causa da associação histórica da cidade com o Ku Klux Klan (KKK), o nome de organizações terroristas, de supremacia branca e extrema-direita.

Na década de 1970, o líder do KKK Robert Miles tinha morada postal em Howell e realizava reuniões numa fazenda próxima. No mês passado, cerca de uma dúzia de supremacistas brancos gritaram "Heil Hitler" e carregaram cartazes "White Lives Matter" durante uma marcha pelo centro de Howell. De acordo com a comunicação social local, outro grupo de manifestantes gritou "Nós amamos Hitler, nós amamos Trump" de um viaduto da rodovia fora da cidade.