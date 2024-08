Robert F. Kennedy Jr. pondera desistir e apoiar Donald Trump

Depois de meses em que beneficiou dos "duplos odiadores", que não queriam votar nem em Joe Biden nem em Donald Trump, a campanha de Robert F. Kennedy Jr. tem perdido muito gás nas sondagens, estando frequentemente abaixo dos 5% nas intenções de voto apuradas. Além disso, as sondagens do último mês têm mostrado que Kennedy tira mais votos à candidatura de Trump.

A outra opção, disse a candidata a vice-presidente, é "desistir agora e juntar forças com Donald Trump... E explicar à nossa base [eleitoral] porque estamos a tomar esta decisão".

Durante a Convenção Nacional Republicana, em meados de julho, a campanha de Robert F. Kennedy Jr. publicou uma chamada com Donald Trump em que o ex-Presidente diz que "adorava" que o candidato "fizesse alguma coisa" com a campanha - deixando subentendida a possibilidade de apoiar a candidatura republicana.

Notícias recentes mostram que a campanha de Kennedy tem cada vez menos dinheiro disponível e não está a conseguir angariar fundos para cobrir os gastos, começando a entrar em dívida. No final de julho, a campanha tinha menos de 4 milhões de dólares nas contas bancárias, um valor insignificante ao lado dos mais de 100 milhões de dólares da campanha Trump-Vance e dos mais de 300 milhões de dólares da campanha Harris-Walz.

Robert F. Kennedy Jr. ainda só garantiu a presença nos boletins de voto em 23 dos 50 estados, mas ainda pode somar mais 23 estados a essa lista, incluindo todos os estados decisivos da eleição presidencial - Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte, Nevada, Arizona e Geórgia. Certo é que ninguém no estado de Nova Iorque vai poder votar no candidato independente.