PS vê protestos sobre Gaza como "grande desafio" para democratas

O secretário-geral da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos, considera os protestos contra o apoio de Washington à guerra de Israel na Faixa de Gaza um "grande desafio" para os democratas, com potencial para afetar as presidenciais.

"No sistema eleitoral americano, em que todos os votos do colégio eleitoral vão para o candidato que venceu esse estado, é especialmente delicado quando temos pessoas que votam em branco ou em outros candidatos, como Robert F. Kennedy Jr. [candidato independente] . E, portanto, quer essa questão, quer a questão de Gaza, são um grande desafio para os democratas", avaliou à Lusa o deputado e vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS).

Miguel Costa Matos encontra-se em Chicago para participar, esta semana, na Convenção Nacional do Partido Democrata, que irá confirmar a nomeação de Kamala Harris e Tim Walz como candidatos à presidência e vice-presidência dos Estados Unidos da América, respetivamente.

À margem da convenção, milhares de pessoas têm protestado contra a posição do Governo de Joe Biden e Kamala Harris de continuar a financiar a guerra de Israel contra o Hamas no enclave palestiniano, que já fez mais de 40 mil mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

Vários manifestantes garantiram à Lusa, em Chicago, que não irão votar em Kamala Harris por causa do contínuo apoio a Telavive, avaliando que a atual vice-presidente mantém a mesma postura de Biden.

Esse descontentamento vem sendo visível desde as eleições primárias, no início do ano, quando milhares de democratas decidiram votar em branco, em protesto pela forma como o atual Governo democrata tem apoiado Israel.

Contudo, para Miguel Costa Matos, Kamala Harris "tem sido muito mais clara a defender um cessar-fogo em Gaza" em comparação com Joe Biden.