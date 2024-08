Noite dos Obamas na convenção democrata marcada por chegada dos aliados republicanos

Stephanie Grisham, que vai falar aos democratas depois de um ex-eleitor de Donald Trump, foi uma das personalidades republicanas a testemunhar na comissão de inquérito da Câmara dos Representantes ao ataque ao Capitólio, declarando que Trump tinha realizado reuniões secretas na residência na Casa Branca e que os Serviços Secretos tinham informações das intenções do então Presidente de marchar sobre o edificio do Congresso dos EUA. O desfile de republicanos desiludidos com Donald Trump não deve ficar por aqui. Segundo a comunicação social norte-americana, Geoff Duncan, o ex-vice-governador da Geórgia - outro estado decisivo nas eleições presidenciais - também vai discursar na convenção, numa das últimas duas noites do evento. Tal como John Giles, Duncan também já declarou o apoio a Kamala Harris, depois de ter sido um dos republicanos a combater as mentiras de Trump sobre a eleição de 2020.

A lista de aliados republicanos também inclui o ex-deputado Adam Kinzinger, que participou na comissão de inquérito ao ataque ao Capitólio e vai discursar quinta-feira, a última noite do evento, antes de Kamala Harris falar aos democratas. Na rede social X (antigo Twitter), Kinzinger anunciou o discurso declarando que "o verdadeiro conservadorismo foi substituído por um culto". Outra republicana a apoiar Kamala Harris é Olivia Troye, ex-funcionária de segurança nacional na administração Trump, que participou num evento de campanha da vice-presidente no Michigan poucos dias depois da desistência de Joe Biden. Nomes mais famosos, como Liz Cheney (filha do ex-vice-presidente Dick Cheney e ex-deputada na Câmara dos Representantes), não devem participar no evento, apesar de apontarem o perigo de um segundo mandato de Trump. Barack e Michelle Obama regressam a casa: Chicago Depois de uma chamada em alta voz gravada para as redes sociais para declarar apoio a Kamala Harris, o ex-Presidente Barack Obama vai agora fazê-lo em horário nobre na costa leste dos EUA (3h da manhã em Portugal continental) - se os atrasos da primeira noite da convenção não se repetirem. Fora da Casa Branca desde janeiro de 2017, Barack Obama mantém um considerável legado na política americana, principalmente através da expansão dos cuidados médicos através da lei conhecida como Obamacare. O ex-Presidente, que fez história por ser o primeiro homem negro eleito para o mais alto cargo público dos EUA, continua a ser um dos democratas mais populares do país, à frente de Harris e de Joe Biden.