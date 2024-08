Kamala Harris visita local da convenção republicana para atacar Trump sobre o aborto

Na segunda noite da Convenção Nacional Democrata, Kamala Harris decidiu fazer uma visita ao estado vizinho do Wisconsin para realizar um comício na arena em Milwaukee onde Donald Trump foi nomeado o candidato republicano para as eleições presidenciais de 2024. O tema foi o aborto, uma das liberdades defendidas pela candidata do Partido Democrata à Casa Branca.

Num comício aparentemente desenhado à medida para irritar Donald Trump - realizado numa arena cheia e com uma breve ligação em direto à convenção dos democratas em Chicago, também cheia -, Kamala Harris aproveitou uma resposta do adversário político, numa entrevista recente, sobre o papel que teve na decisão do Supremo Tribunal em anular o direito ao aborto, para usar o argumento em que se mostrou mais confortável até agora na campanha.