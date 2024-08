Despiste de autocarro mata pelo menos 28 peregrinos no Irão

Um autocarro que transportava peregrinos despistou-se no Irão, matando pelo menos 28 passageiros de origem paquistanesa, 11 dos quais do sexo feminino, noticia a BBC, citando media iranianos.

Este número poderá crescer nas próximas horas, dado existirem 23 feridos, 14 dos quais em estado crítico.

O acidente ocorreu na terça-feira, durante a noite, na província de Yazd, localizada no centro do país.

As investigações preliminares apontam para uma falha no sistema de travagem, que provocou um incêndio na parte frontal do veículo, que transportava, no total, 51 pessoas..

Os peregrinos viajavam de Sindh, no Paquistão, para Karbala, uma cidade santa situada no Irão, onde iam comemorar um dos eventos mais importantes do calendário xiita, o Arbaeen (palavra árabe que significa quarenta).

O Irão tem um dos piores registos de segurança rodoviária a nível mundial.