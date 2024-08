Corpos de cinco passageiros recuperados do iate de luxo naufragado na Sicília

Nas últimas horas foram encontrados mais três corpos no iate de luxo que naufragou ao largo da Sicília, em Itália.

Segundo o Daily Telegraph, entre eles encontra-se o empresário britânico Mike Lynch e da sua filha Hannah.

Já nesta quarta-feira, as equipas de mergulhadores tinham localizado os corpos de outras duas pessoas, cuja identidade não foi revelada.

No dia anterior, tinha sido anunciado que os mergulhadores tinham encontrado o corpo do chef da embarcação, Recaldo Thomas.



O barco, de propriedade da mulher do empresário de tecnologia Mike Lynch, transportava 22 passageiros e tripulantes e estava ancorado no porto de Porticello, perto de Palermo, quando adornou durante uma forte tempestade na segunda-feira de madrugada.



A morte do presidente do banco Morgan Stanley, Jonathan Bloomer, continua por confirmar. Nesta altura, falta recuperar um corpo do interior da embarcação.

[Notícia atualizada às 19h14]