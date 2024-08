Clima e sobrecarga do helicóptero causaram acidente que matou ex-presidente do Irão

O acidente de helicóptero que causou a morte ao ex-presidente iraniano Ebrahim Raisi e à sua comitiva, em maio, foi provocado pelas más condições meteorológicas e pela sobrecarga da aeronave, divulgou esta quarta-feira a agência de notícias Fars.

A investigação deste acidente foi "completamente concluída", de acordo com a Fars, que citou uma fonte de segurança.

"As agências de segurança e de inteligência concluíram as suas investigações detalhadas e é absolutamente certo que o que aconteceu foi um acidente", destacou a mesma fonte.

Segundo a agência noticiosa, a investigação atribui o acidente às más condições meteorológicas e à incapacidade do helicóptero de ganhar altitude, carregado com mais passageiros do que os exigidos pelos protocolos de segurança.