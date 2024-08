Casa de Andrew Tate na Roménia alvo de buscas por tráfico humano

A casa de Andrew Tate foi esta quarta-feira alvo de buscas pelas autoridades romenas, segundo a Reuters. A polícia da Roménia lançou quatro buscas separadas relacionadas com uma investigação a possíveis crimes de tráfico humano e sexo com menores.

Auto-denominado misógino, Andrew Tate é influencer e ganhou milhões de seguidores ao promover um estilo de vida que denigre as mulheres - que já disse serem "intrinsecamente preguiçosas" e que devem "assumir a responsabilidade" por serem sexualmente agredidas.

Tate, ex-kickboxer, já foi formalmente acusado em meados de 2023, em conjunto com o irmão, Tristan, e duas mulheres suspeitas por tráfico humano, violação e formar um gangue criminoso para explorar sexualmente mulheres, alegações que negaram.

Um fotógrafo contratado pela Reuters, que estava à porta da casa de Tate, afirmou que uma dezena de agentes com máscaras entraram na propriedade, antes de retirar Andrew Tate da casa e colocá-lo num carro.

"Qualquer coisa para me pôr na cadeia exceto dar-me um julgamento. Não há julgamento, não há juiz, este país é maluco", disse Andrew Tate aos jornalistas no local.

As autoridades romenas dizem que as buscas se devem a um "caso criminal sobre a encomenda de crimes de montar um grupo de crime organizado, tráfico de menores, tráfico humano, sexo com menores, influência de testemunhos e lavagem de dinheiro".

Em julho, um tribunal de recurso na Roménia reverteu uma decisão judicial que permitia a Tate a circulação livre na União Europeia enquanto aguarda julgamento.