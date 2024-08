Austrália aprova planos para construir "maior parque solar do mundo"

A Austrália aprovou esta quarta-feira os planos para a construção de uma exploração solar no norte do país, projeto que descreveu como "o maior parque solar do mundo".

A ministra do Ambiente australiana, Tanya Plibersek, afirmou que este vasto parque solar vai produzir energia suficiente para abastecer três milhões de casas e incluirá painéis, baterias e um cabo de ligação da Austrália a Singapura. "Esta será a maior zona solar do mundo, fazendo da Austrália o líder mundial em energia verde", sublinhou Plibersek. Conhecido como SunCable, o projeto de 12 mil hectares está localizado no Território do Norte, banhado pelo sol. É apoiado pelo bilionário da tecnologia e ativista ambiental Mike Cannon-Brookes. As estimativas apontam para que o parque solar forneça quatro gigawatts de energia por hora para uso doméstico. Outros dois gigawatts vão ser enviados para Singapura. A Austrália é atualmente um dos principais exportadores mundiais de carvão e gás, mas está a ser gravemente afetada pelos efeitos das alterações climáticas (calor intenso, inundações e incêndios florestais). Em 2022, as energias renováveis vão representar 32% da produção total de eletricidade na Austrália, contra 47% do carvão, de acordo com os últimos dados do Governo.