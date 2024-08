Talibã despedem mais de 280 polícias por não terem barba

A missão da ONU no Afeganistão tem relatado casos em que oficiais deste ministério detêm mulheres, por vezes por largas horas, por não respeitarem a sua interpretação da lei islâmica no que diz respeito a vestes e apresentação pública.

Os Talibã negam as acusações de detenções sem fundamento e dizem que as regras seguem os costumes afegãos.

O ministério da moralidade não providenciou números de policiamento relacionados com vestuário feminino ou por viajarem sem acompanhamento de um guardião masculino – algo que também foi proibido, para distâncias maiores.

As autoridades talibãs adiantam que está a ser desenhado um novo plano para garantir que as leis de vestuário são respeitadas, de acordo com as determinações do líder espiritual supremo, que vive em Kandahar, no sul do país.

Os Talibã querem obrigar as mulheres a cobrir a face ou usar uma burca completa e querem "encorajar” os familiares masculinos a garantir que estas regras são seguidas, colocando neles a responsabilidade.

A maioria das mulheres cobriam o cabelo em público no Afeganistão, antes de os Talibã tomarem o poder, em 2021, mas algumas, especialmente na capital Cabul, não cobriam o rosto nem usavam burca.

Mohibullah Mokhlis sustentou que o seu ministério preveniu mais de 200 casos de venda de mulheres e que impediu mais de 2.600 episódios de violência contra as mulheres.