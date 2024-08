Socialista Bruno Gonçalves aguarda "discursos muito diferentes" de Michelle e Barack Obama

"Há uma grande expectativa, pelo menos da minha parte, para ouvir o discurso de Michelle Obama", aponta o eurodeputado, eleito nas eleições europeias de 9 de junho, para quem "Michelle e Barack Obama falarão no mesmo dia, mas terão, provavelmente, discursos muito diferentes".

À Renascença , o secretário-geral da União Internacional da Juventude Socialista diz que a convenção vai continuar "em crescendo", potenciada pela "energia do otimismo" e da "esperança", que é "verdadeiramente contagiante".

O português está em Chicago para assistir ao congresso do Partido Democrata, que lança Kamala Harris para os restantes 77 dias de campanha para as eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos da América (EUA).

O eurodeputado socialista Bruno Gonçalves considera que os discursos de Michelle e Barack Obama, no segundo dia da Convenção Nacional Democrata, vão ser "muito diferentes" apesar de acontecerem no mesmo dia.

Michigan é o estado com mais população de origem á(...)

"Eu acho que o discurso da Michelle Obama virá também na linha daquilo que foi o discurso de ontem, provavelmente o melhor discurso de ontem, de Hillary Clinton, que tem que ver com os direitos das mulheres, apelar ao voto das mulheres, apelar ao progresso. Mas aqui, não apenas para as pessoas, mas com uma visão de futuro", avalia Bruno Gonçalves.

O primeiro dia da Convenção Nacional Democrata foi marcado pelo discurso de Joe Biden, que passou definitivamente o testemunho a Kamala Harris. Hillary Clinton, derrotada por Donald Trump em 2016, foi ovacionada pelos democratas ao atacar o candidato republicano, e Kamala Harris fez uma aparição surpresa para homenagear o atual Presidente dos EUA.