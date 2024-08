Residentes de Macomia relatam aumento de deslocados devido a confrontos intensos

Residentes da sede distrital de Macomia, na província moçambicana de Cabo Delgado, alertaram hoje para o aumento do número de deslocados devidos a confrontos intensos entre as forças estatais e ruandesas contra os terroristas nas matas de Mucojo. "Pessoas estão a chegar [à sede do distrito]. fogo lá no terreno é intenso (...) O fluxo da chegada das pessoas começou no sábado", disse à Lusa um residente da vila sede, localizada a 40 quilómetros das matas de Mucojo, onde os confrontos ocorrem. Uma fonte da força local avançou à Lusa que os confrontos entre a missão militar conjunta e os insurgentes começaram nos primeiros dias de agosto, nas matas do posto administrativo de Mucojo, envolvendo helicópteros, blindados e homens armados, com relatos de tiroteios em locais considerados como esconderijos destes grupos. "A ideia é desalojar os terroristas das suas posições", disse o membro da força local, constituída por antigos combatentes da luta de libertação nacional e que apoiam as autoridades no combate à insurgência. Os confrontos precipitaram a saída de alguns camponeses por medo, devido à intensidade dos bombardeamentos, sobretudo por acontecerem próximo às zonas agrícolas de Namigure e Nambine, onde alguns realizam atividades como desbravamento de matas, preparando a próxima época agrícola.

"As pessoas estavam a preparar a próxima época e, com os bombardeamentos, a situação fica complicada, porque há quem abandonou a sua machamba" (terrenos de cultivo), lamentou à Lusa outra fonte a partir de Macomia. Cabo Delgado enfrenta desde outubro de 2017 uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico. O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio à sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. A população de outros distritos da província tem relatado a movimentação destes grupos de insurgentes, que provocam o pânico à sua passagem, nas matas, mas sem registo de confrontos, o que acontece numa altura em que os camponeses tentam realizar trabalhos de colheita nos campos de cultivo.