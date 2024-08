Republicanos no Congresso dos EUA iniciam novo processo de destituição de Biden

Os republicanos do Congresso dos EUA iniciaram esta segunda-feira um novo processo de destituição do Presidente Joe Biden, que coincide com a abertura da convenção democrata, mas que quase não tem hipóteses de sucesso.

Três influentes comités da Câmara dos Representantes, de maioria republicana, acusam o Presidente democrata de corrupção no que diz respeito aos assuntos empresariais no estrangeiro do seu filho Hunter.

O líder republicano do Comité Judiciário, Jim Jordan, explicou que a investigação provou que Biden tinha "abusado do seu cargo público para o benefício financeiro da família Biden e dos seus parceiros de negócios".

"O legado do Presidente Biden é marcado pelo abuso de cargos públicos, corrupção e obstrução", acrescentou James Comer, presidente da Comissão de Supervisão da Câmara.

"As provas fornecidas pelo nosso inquérito de destituição fazem deste o melhor caso de 'impeachment' que um presidente em exercício da Câmara dos Representantes alguma vez considerou", disse Corner.