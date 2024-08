Noite dos Obamas na convenção democrata marcada por chegada dos aliados republicanos

Barack Obama e Michelle Obama são as estrelas da segunda noite da Convenção Nacional Democrata que está a entronizar Kamala Harris como candidata à Casa Branca e líder do Partido Democrata, mas parte da estratégia eleitoral da vice-presidente dos Estados Unidos da América (EUA) é demonstrada pelo convite a republicanos para fazer discursos em horário nobre - dois vão fazê-lo já esta madrugada, enquanto outros três vão falar nos restantes dois dias do congresso partidário.

O horário oficial da segunda noite da convenção coloca o republicano John Giles, presidente do município de Mesa, no estado decisivo do Arizona, a falar em pleno horário nobre, depois das 21 horas locais (2h da manhã em Portugal continental). Giles declarou, no final de julho, que apoia a candidatura de Kamala Harris, e é co-líder da representação local da organização "Republicanos por Harris".

Antes, entre as 0h e 1h de Portugal continental, há um discurso da ex-porta-voz e diretora de comunicações da Casa Branca de Donald Trump, entre julho de 2019 e abril de 2020, Stephanie Grisham. Grisham, que foi porta-voz de Melania Trump em dois períodos separados (de 2017 a 2019 e de 2020 a 2021), demitiu-se desse cargo na noite de 6 de janeiro de 2021, depois do ataque dos apoiantes de Trump ao Capitólio para tentar impedir a certificação da eleição presidencial de 2020, que Joe Biden venceu.