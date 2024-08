Hillary Clinton: "Estamos a escrever um novo capítulo na história da América"

A antiga candidata presidencial Hillary Clinton afirmou durante a convenção democrata, em Chicago, que a nomeação de Kamala Harris para presidente e a sua corrida à Casa Branca abrem um novo capítulo na história dos Estados Unidos.

"Alguma coisa está a acontecer na América. Conseguimos senti-lo. É algo pelo qual trabalhámos e com que sonhámos durante muito tempo", afirmou na segunda-feira Hillary Clinton, depois de ser ovacionada durante dois minutos por milhares de democratas.

"Estamos a escrever um novo capítulo na história da América", acrescentou a antiga candidata democrata.

Clinton recordou vários marcos importantes no percurso político das mulheres, desde a conquista do direito ao voto às primeiras mulheres a candidatarem-se à Casa Branca. Também abordou a sua própria tentativa, em 2016, quando foi derrotada pelo republicano Donald Trump.

"Recusámo-nos a desistir da América. Milhões marcharam, muitos candidataram-se a cargos e mantivemos os olhos no futuro", afirmou. "Bom, meus amigos, o futuro chegou", continuou a antiga secretária de Estado norte-americana.

Clinton teve um dos discursos mais aplaudidos da noite e abordou diretamente o rival político Donald Trump e a sua condenação por 34 crimes em Nova Iorque.

A multidão irrompeu em cânticos "Lock him up!" ("prendam-no"), ecoando as palavras de ordem que os apoiantes de Trump cantaram contra Clinton na eleição em 2016. Trump irá conhecer a sentença em Nova Iorque em setembro.

"A Constituição diz que o trabalho do presidente é garantir que as leis são executadas de forma fiel. Olhem para os candidatos", urgiu Clinton, traçando o contraste com Kamala Harris, que foi procuradora-geral da Califórnia e trabalhou para encarcerar assassinos e traficantes. "Donald só quer saber dele próprio", apontou a ex-primeira dama.

"Kamala tem a experiência e a visão para nos liderar", continuou, falando do trabalho em prol de crianças abusadas e negligenciadas, algo que ambas fizeram no início das suas carreiras. "Esse trabalho muda uma pessoa, essas crianças ficam na nossa mente".

Clinton enquadrou a vitória de Kamala Harris como abrindo as portas a um futuro de liberdade sobre as decisões médicas, sobre a religião, o casamento e o trabalho digno. "Vejo liberdade contra o medo e a intimidação, violência e injustiça, contra o caos e a corrupção", afirmou.

A antiga candidata também urgiu os eleitores a não serem complacentes nem a descansarem à sombra do que dizem as sondagens, que nas últimas semanas viraram a favor de Kamala Harris. Em 2016, no dia anterior à eleição, Hillary Clinton era dada como provável vencedora, com 90% de hipóteses de ganhar contra 10% de Donald Trump. No entanto, foi o republicano que chegou à Casa Branca.

"Fizemos muitas fissuras no teto de vidro mais duro e mais alto. Estamos muito perto de o partir de uma vez por todas", afirmou Clinton, aludindo ao obstáculo que tem impedido mulheres de ascenderem ao mais alto cargo da nação.

"Do outro lado desse teto de vidro está Kamala Harris levantando a mão e fazendo o juramento como 47.ª presidente dos Estados Unidos", considerou. "Este é o nosso momento, América. O futuro está aqui e ao nosso alcance".