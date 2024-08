Eurodeputado socialista aguarda "discursos muito diferentes" de Michelle e Barack Obama

O eurodeputado socialista Bruno Gonçalves considera que os discursos de Michelle e Barack Obama, no segundo dia da Convenção Nacional Democrata, vão ser "muito diferentes" apesar de acontecerem no mesmo dia. O português está em Chicago para assistir ao congresso do Partido Democrata, que lança Kamala Harris para os restantes 77 dias de campanha para as eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos da América (EUA).

À Renascença, o secretário-geral da União Internacional da Juventude Socialista diz que a convenção vai continuar "em crescendo", potenciada pela "energia do otimismo" e da "esperança", que é "verdadeiramente contagiante".

"Há uma grande expectativa, pelo menos da minha parte, para ouvir o discurso de Michelle Obama", aponta o eurodeputado, eleito nas eleições europeias de 9 de junho, para quem "Michelle e Barack Obama falarão no mesmo dia, mas terão, provavelmente, discursos muito diferentes".