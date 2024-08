​EUA impõem sanções a ex-presidente do Haiti por tráfico de droga

Os Estados Unidos avançaram com sanções contra o ex-presidente do Haiti, Michel Joseph Martelly, por tráfico de drogas.



Chefe de Estado do Haiti entre 2011 e 2017, Martelly é acusado de desempenhar um papel relevante na perpetuação da crise em curso no país.

O Departamento do Tesouro dos EUA diz, em comunicado, que Martelly “abusou da sua influência para facilitar o tráfico de drogas perigosas, incluindo cocaína, destinadas aos Estados Unidos”.

As autoridades norte-americanas adiantam que o ex-presidente do Haiti também trabalhou com traficantes de drogas haitianos, patrocinou vários gangues e envolveu-se na lavagem de dinheiro proveniente de drogas ilegais.

“A ação de hoje contra Martelly enfatiza o papel significativo e desestabilizador que ele e outras elites políticas corruptas têm desempenhado na perpetuação da crise em curso no Haiti”, disse o subsecretário interino para Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro, Bradley Smith.

“Os Estados Unidos, juntamente com os nossos parceiros internacionais, estão empenhados em desmantelar aqueles que facilitam o tráfico de drogas, a corrupção e outras atividades ilícitas que alimentam a horrível violência dos gangues e a instabilidade política”, sublinha o responsável.