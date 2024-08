Boeing 787 obrigados a inspeções após mergulho durante voo em março

A Administração Federal da Aviação (FAA) dos Estados Unidos da América (EUA) declarou, esta segunda-feira, que os aviões Boeing 787 Dreamliner têm de ser inspecionados na sequência de um mergulho em pleno voo durante março, ferindo mais de 50 passageiros.

Segundo o relatório da FAA, o motivo para o incidente foi um movimento não comandado do assento do capitão, que desligou o auto-piloto. A agência afirmou ter recebido cinco relatos de problemas semelhantes com os assentos do capitão e co-piloto nos aviões 787, com o mais recente a acontecer em junho. Dois casos continuam sob investigação.

A diretiva da FAA tem impacto sobre 158 aeronaves nos EUA e 737 aviões no resto do mundo, e obriga as companhias aéreas a inspecionar os assentos do capitão e co-piloto nos modelos 787-7, 787-9 e 787-10, à procura de tampas do interruptor de ajuste do assento em falta ou danificadas nos próximos 30 dias.